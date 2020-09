CS_In prima tv su Canale 5 il pluripremiato film «A Star Is Born»

Martedì 15 settembre, in prima serata, prima visione deluxe su Canale 5 con «A Star Is Born», il film che ha segnato il debutto alla regia di Bradley Cooper e ha consacrato come attrice Lady Gaga, cantautrice superstar, indomita attivista LGBT, sostenitrice dem e filantropa.

Presentato fuori concorso a Venezia nel 2018 (dove Germanotta si presentò in una magnifica nuvola di piume rosa firmata Valentino Haute Couture), l’opera è il remake di È nata una stella, del 1937, terzo rifacimento dopo quello del 1954 e il musical-rock del 1976. Al centro del racconto, la storia di un musicista alcolizzato e drogato (Cooper), che scopre – e poi si innamora – di una giovane e talentuosa cantante (Gaga)…

Miss Gaga, duettando al Dolby Theater sulle note di Shallow con Mr. Cooper, dette vita al gossip che ha fatto sognare milioni di fan. Ma liason tra i due è stata definita solo «una montatura» dall’artista che dal suo account da 81.8 milioni di follower ha dichiarato: «I just took a DNA test turns out I’m 100% ITALIAN».

«A Star Is Born» è costato 36 milioni di dollari per un incasso monstre di 435 ed è diventato la più redditizia pellicola della storia del cinema con protagonista una cantante, superando il mitico Guardia del corpo, del 1992, con la compianta Whitney Houston.

Il film è un grande melò nel quale tutte le canzoni sono state scritte da Gaga e Cooper, talvolta affiancati da altri artisti, sempre registrate dal vivo e senza sovraincisioni.

Quanto a Shallow, enorme successo globale, ha vinto un Golden Globe e due Grammy, oltre all’Oscar come miglior canzone, diventando il più premiato nella storia della musica.

Il ritornello conclusivo, secondo Rolling Stone, infine, è «da brividi» ed è caratterizzato da «armonie impressionanti»:

«I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

We’re far from the shallow now».