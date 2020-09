CS_Temptation Island con Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5

Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Temptation Island“. A guidare il viaggio nei sentimenti è Alessia Marcuzzi. Sei coppie mettono alla prova il loro amore giunto per un motivo o per altro a un bivio. L’obiettivo è avere la certezza di condividere la vita con la persona giusta.



ALBERTO E SPERANZA

Alberto, 32 anni, titolare di due locali di ristorazione. Fidanzato da 16 anni con Speranza, 31 anni, che lavora nei locali di lui.

Entrambi sono di Brusciano, Napoli. Non convivono in una casa tutta loro, ma dormono insieme metà settimana dai genitori di uno, l’altra metà settimana dai genitori dell’altra.



ANNA E GENNARO

Anna, ha 26 anni ed è una studentessa di economia. E’ fidanzata da 6 anni con Gennaro, 31 anni, ottico e gestore dei negozi di famiglia. Sono di Torre del Greco (Na) e non convivono.



CARLOTTA E NELLO

Carlotta, 27 anni, di Nettuno, lavora presso il negozio di abbigliamento della madre e sta studiando per conseguire la laurea magistrale. Nello, 31 anni, di Anzio è un agente immobiliare. Sono fidanzati da 6 anni e non convivono.



NADIA E ANTONIO

Antonio, 32 anni di Reggio Emilia, gestisce un locale nel centro della sua città. E’ fidanzato da quasi due anni con Nadia, 22 anni, di Montecchi Emilia (Reggio Emilia). Lui è più grande di lei di 10 anni. Nadia al momento non lavora.



SERENA E DAVIDE

Serena, 25 anni di Napoli, lavora nel negozio di bomboniere di famiglia. Davide, 29 anni, di Napoli è titolare di una ditta di pulizie. Sono fidanzati da quasi tre anni e non convivono.



SOFIA E AMEDEO

Sofia, 30 anni di Celalba (PG) impiegata, è fidanzata da 11 anni con Amedeo, 31 di Citta di Castello (PG) operaio. Non convivono.

