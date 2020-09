MUSICA: Vinile Rettore |LA DIVA ROCK RETTORE E’ TORNATA IN PICTURE DISC

Definire Rettore semplicemente un’icona degli anni 80 è un grande errore: la platinatissima cantautrice di Castefranco Veneto è una delle figure rock pi’ rappresentative del panorama musicale italiano. Ne sono prova e testimonianza i suoi 13 album in studio, i milioni di dischi venduti in tutto il mondo, il suo intero curriculum di cantante, autrice, attrice e donna di spettacolo a tutto tondo.I suoi fans (e non solo oro) attendono da anni un nuovo progetto discografico dopo l’entusiasmante e rockeggiante “Caduta massi” del 2011. Un disco ricco di suggestioni e contaminazioni musicali, Insomma in pieno stile Rettore.Nell’attesa, lo scorso 20 luglio è uscita la ristampa in vinile di “Incantesimi notturni” album uscito nel 1994 ma solo in compact disc e musicassetta. L’album che contiene la famosa hit “Di notte specialmente” è in 3 versioni ; vinile nero, vinile colorato (blu trasparente) e picture disc (tiratura limitata e numerate su retro copertina).E anche in questa occasione (lei ne è maestra) Donatella ha voluto seguire con cura l’aspetto grafico del progetto in tutti i suoi particolari.

