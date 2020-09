CS_Terzo appuntamento con “Grande Fratello Vip” ecco dove vederlo

Lunedì 21 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti. In attesa di scoprire cosa succederà questa sera nel corso della puntata che si preannuncia scoppiettante ecco tutti gli appuntamenti sulle reti Mediaset con la quinta edizione del reality.



– Lunedì e venerdì in prima serata su Canale 5

– Da lunedì al venerdì alle 16.10 su Canale 5 e alle 18 su Italia 1.

– Dal lunedì al venerdì, in diretta su La5 alle 13.40 e alle 00.40.

– Tutti i giorni in diretta su MediasetExtra (canale 55) dalle 9 alle 6 del giorno successivo.



Inoltre, “Grande Fratello Vip” è in diretta 24 ore su 24 sul sito grandefratellovip.mediaset.it, mediasetplay.it e sull’App MediasetPlay.

Redazione