CS_Domenica In su Rai1 Mara Venier tra musica, cinema, fiction e Ballando con le stelle|In studio Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi

La 3° puntata di “Domenica In”, in onda domenica 27 settembre, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma a partire dalle ore 14, condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento: Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, i due attori amatissimi dal pubblico televisivo interverranno in studio per presentare la fiction di Rai1 ‘L’Allieva 3’; Emma Marrone si racconterà a tutto tondo per poi esibirsi con il singolo ‘Latina’, ai primi posti nelle classifiche; Massimo Lopez interverrà per presentare il suo libro ‘Stai attento alle nuvole’ e si esibirà in una performance musicale accompagnato dall’orchestra di “Domenica In”, diretta dal maestro Stefano Magnanensi; L’attrice Claudia Gerini sarà in studio per presentare il film ‘Burraco fatale’, prodotto da Rai Cinema, per la regia di Giuliana Gamba; Rita Dalla Chiesa interverrà per presentare il suo libro ‘Il mio valzer con papà’, un ritratto molto personale e famigliare di suo padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del quale proprio domenica ricorre il centenario dalla nascita; Ci sarà spazio per un ampio talk dedicato alla 2° puntata di “Ballando con le stelle”, opinionisti in studio Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano e Guillermo Mariotto, mentre in collegamento ci saranno le coppie di ballerini: Alessandra Mussolini e Mikael Fonts, Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Redazione