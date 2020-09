CS_In esclusiva su Canale 5″Zero il Folle”

Alla vigilia del 70esimo compleanno di Renato Zero, martedì 29 settembre in esclusiva in prima serata su Canale 5 “Zero il folle”.

Una serata evento con le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima “della chiusura del mondo”.

Un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico, con 45 milioni di dischi venduti, raccontato dalle sue canzoni e dalla presenza di alcuni ospiti speciali: Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini, Alessandro Haber, Monica Guerritore, Serena Autieri, Gabriele Lavia, Anna Foglietta, Giuliana Lojodice e Vittorio Grigolo.

Regia di Roberto Cenci.

Redazione