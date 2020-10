CS_Terzo appuntamento con Tale e Quale Show su Rai1|Quarto giudice Ubaldo Pantani

Tutto pronto per il terzo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 2 ottobre in prima serata (ore 21.25) in diretta su Rai1 dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Un’edizione speciale, questa: la decima. E ancora una volta i telespettatori hanno ‘premiato’ il programma per antonomasia delle imitazioni musicali, confermandolo leader nel prime time.

I 10 protagonisti sono ormai entrati nello spirito di “Tale e Quale Show” che punta al divertimento, ma anche all’ironia e al sapersi mettere in gioco. La classifica provvisoria vede ora in testa a pari punti Barbara Cola con Pago, seguiti da Virginio. Ma le distanze tra i 10 vip in gara sono minime e alla fine di questa terza puntata potrebbero esserci clamorosi ribaltoni. Ecco gli abbinamenti che promettono performance di alta classe: Barbara Cola proverà a restare in testa imitando Adele, Francesca Manzini sarà Giusy Ferreri, Carolina Rey si metterà alla prova con Britney Spears, Carmen Russo avrà le sembianze di Raffaella Carrà, Giulia Sol diventerà Elodie, Sergio Muniz si trasformerà in Maurizio Vandelli, Francesco Paolantoni renderà omaggio a Mino Reitano, Pago imiterà Fabrizio Moro, Virginio ricorderà il mito di George Michael e Luca Ward quello di Barry White. Un’altra occasione per godere della grande musica nazionale e internazionale, dagli anni Sessanta ai giorni d’oggi. Tutti, come sempre, canteranno esclusivamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno affiancati anche da un quarto giudice d’eccezione: l’imitatore e comico Ubaldo Pantani. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato.

Redazione