CS_È uscito oggi, venerdì 2 ottobre, “Savage Mode II” del rapper 21 SAVAGE insieme al producer METRO BOOMIN: i fan non hanno mai smesso di chiedere a gran voce il loro ritorno!

21 SAVAGE, METRO BOOMIN

È uscito oggi l’attesissimo nuovo album

“SAVAGE MODE II”

Dalle ore 18.00 online l’imperdibile video di “Runnin”

«“Savage” significa feroce, bestiale e selvaggio»

— Morgan Freeman

Sono tornati! È uscito oggi, venerdì 2 ottobre, “Savage Mode II” (https://21savage.lnk.to/SavageMode2), il nuovo attesissimo album del rapper 21 SAVAGE insieme al producer METRO BOOMIN. Dopo la pubblicazione nel 2016 di “Savage Mode”, i fan non hanno mai smesso di chiedere a gran voce il loro ritorno.

Dalle ore 18.00 di oggi sarà disponibile anche il videoclip ufficiale del brano “Runnin”.

L’album è stato annunciato solo pochi giorni fa tramite la pubblicazione dell’artwork e di un trailer con la voce narrante dell’icona del cinema Morgan Freeman accompagnata da un’atmosfera hollywoodiana, che hanno attirato immediatamente l’attenzione dei fan del mondo “Savage Mode”. Per la realizzazione della cover dell’album, 21 Savage e Metro Boomin hanno omaggiato lo stile “pen and pixel”, reso famoso tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 dalle importanti etichette discografiche del Sud degli Stati Uniti come Cash Money e No Limit.

“Savage Mode II” è intriso di temi horrorcore, caratteristica distintiva del duo. Metro Boomin e 21 Savage sono stati gli unici architetti di tutto il progetto, che nel 2016 con “Savage Mode” aveva fatto ottenere a 21 Savage la sua prima certificazione RIAA (Recording Industry Association of America), avvalendosi solo della collaborazione del rapper di Atlanta Young Thug.

Nel 2016 Metro Boomin ha riscosso grande successo con la collaborazione insieme a Kanye West in “The Life Of Pablo”. Nello stesso anno 21 Savage si è guadagnato un posto nella prestigiosa lista annuale “Freshman Class” di XXL facendosi così conoscere dal grande pubblico, e ha pubblicato insieme a Metro e il rapper Future il singolo multiplatino “X”, la cui campagna di promozione è stata memorabile.

Oggi, le due superstar sono pronte a scuotere l’autunno con “Savage Mode II”, continuando a coinvolgere i fan in una serie di iniziative.

Redazione