CS_Riprende online il corso di chitarra moderna tenuto dal chitarrista Paolo Ballardini.

I disagi legati al covid-19 non fermano la voglia di musica!

Da ottobre il corso di chitarra moderna riparte online ed è rivolto sia ai principianti, che vogliono esplorare il mondo della sei corde attraverso lo studio di un proprio repertorio di brani musicali, che ai chitarristi di maggior esperienza desiderosi di migliorare focalizzandosi sulla tecnica (alternate picking, tapping, sweep picking, fingerstyle, studi accordali, comping) o su materie specifiche (improvvisazione, sight reading, uso dell’effettistica e progettazione setup, studio recording).

INFORMAZIONI SUL DOCENTE

Paolo Ballardini, chitarrista con venti anni di esperienza in diversi generi musicali ed aree di lavoro: orchestre di musical, orchestre televisive, tour, sessioni in studio di registrazione, composizione, sonorizzazione per televisione, docenza di chitarra moderna.

E’ chitarrista dell’Orchestra RAI de “I migliori anni” condotta da Carlo Conti dove ha l’opportunità di suonare per i big della musica italiana (Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini ecc..) e internazionale (The Trammps, KC & the Sunshine Band, Mark King, Leo Sayer ecc) e nel 2011 suona nel talent show di RAI2 “STAR ACADEMY” .

Nel 2014 è chitarrista nel mini tour canadese di Fausto Leali e Marcella Bella.

Ha lavorato nei musical italiani “Mamma Mia!”, “Jersey Boys”, “Saturday Night Fever” .

Dal 2015 è chitarrista dell’opera rock “EXCALIBUR” e partecipa al tour europeo 2016 con Martin Barre (Jethro Tull), John Helliwell (Supertamp), Michael Sadler (Saga), John Kelly (Kelly Family), Maggie Reilly (Mike Oldfield), Moya Brennan.

Per maggiori informazioni e per contatto diretto:

SITO PERSONALE: https://www.paoloballardini.com

PAGINA FACEBOOK: https://www.facebook.com/GuitarBallard

