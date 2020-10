CS_”Io ti cercherò” su Rai1, Alessandro Gassmann alla ricerca della verità

Con Maya Sansa e Andrea Sartoretti e la regia di Gianluca Maria Tavarelli

Attesissimo debutto, lunedì 5 ottobre alle 21.25, per la nuova serie “Io ti cercherò”, una coproduzione Rai Fiction – Publispei, firmata dal regista Gianluca Maria Tavarelli che vede protagonisti Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Una storia che mette al centro il difficile percorso di un padre che vuole fare chiarezza sulla morte del figlio. Nel primo episodio dal titolo ‘’La via lattea ‘’ il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere. Tutti pensano si tratti di suicidio. Suo padre Valerio, ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è distrutto dal dolore. Così come la sua ex moglie Francesca, che lo accusa di quanto accaduto al figlio, al quale era a lungo mancata la figura paterna. Valerio è combattuto, non vorrebbe credere all’evidenza dei fatti, ma è sopraffatto dal senso di colpa. È Sara, ex collega con cui ha avuto una relazione molti anni prima, a fargli notare quanto ciò che ha lasciato Ettore non coincida con il profilo di un suicida. Sospetto confermato anche da Martina, fidanzata di Ettore, secondo la quale il ragazzo non si sarebbe mai ucciso. Quando Valerio sembra ormai sul punto di abbandonarsi al dolore, dalle prime testimonianze raccolte sulla morte di Ettore, emerge qualcosa di poco chiaro. Nel secondo episodio “La Fiducia” Valerio indaga per capire chi fosse in servizio la notte della morte di Ettore, ma si scontra con l’astio del nuovo commissario capo, Tom, che lo ritiene un corrotto. Solo grazie a Luigi, uno dei pochi colleghi che ancora lo stimano, Valerio scopre che il foglio dei turni delle volanti è sbagliato e la telefonata della testimone al 112 misteriosamente sparita. Informa allora suo fratello Gianni di volersi fermare a Roma: la ricostruzione di una testimone non quadra, mentre secondo un punkabbestia che vive sull’argine del fiume gli altri due testimoni sono spariti perché portati via da misteriosi agenti in borghese. Valerio si sfoga con Sara, ci sono troppe incongruenze e stranezze in quella storia. E ne ha la conferma quando Martina gli consegna il computer che il ragazzo teneva nascosto: sembra che Ettore stesse montando un video sabato mattina, proprio il giorno dopo quel venerdì notte in cui i testimoni dichiarano di averlo visto buttarsi nel fiume. Nel cast anche Luigi Fedele, Zoe Tavarelli, Giordano De Plano, Fiorenza Pieri, Giada Prandi, Ettore Belmondo, Massimo De Francovich, Sara Franchetti, Lorenzo Gioielli, Alessandro Procoli, Federico Tocci, Cesare Apolito e Domenico Macrì.

Redazione