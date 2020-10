CS_MUSICA: STING Raccoglierà una serie di duetti in un album che sarà pubblicato prima di Natale

Durante il “Tonight Show” di Jimmy Fallon, Sting ha annunciato al mondo, in collegamento dalla sua casa in Toscana dove sta passando un periodo di vacanza, che, per la prima volta nella sua lunga carriera, raccoglierà una serie di duetti in un album che sarà pubblicato prima di Natale. Ci saranno duetti inediti insieme ad altri incisi in passato (come ad esempio quelli con Herbie Hancock, Eric Clapton e Zucchero) e alcuni molto recenti, quelli con Melody Gardot e Gashi. A proposito di quest’ultimo Sting racconta: “Lui è un mio grande fan ed è stato molto influenzato dal mio modo di cantare. Un giorno mi ha detto che ha scritto una canzone sul rapporto con sua madre e me l’ha fatta ascoltare. Per me è una hit e sono onorato di farne parte. Quindi abbiamo registrato un featuring e il video ufficiale a distanza. Non ci siamo ancora incontrati di persona”. (Radiobruno.it)



https://www.youtube.com/embed/0tJAxLvV7gY

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati