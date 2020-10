CS_RANDOM è tra i 5 nominati agli MTV EMA 2020 per la categoria “BEST ITALIAN ACT”, che si terranno domenica 8 novembre!

Dopo aver ricevuto in assoluto il maggior numero di voti dal pubblico

Il giovane artista multi-platino RANDOM è tra i 5 nominati agli MTV EMA 2020 per la categoria “BEST ITALIAN ACT”, che si terranno domenica 8 novembre!

Il cantautore, che in questi giorni si è scontrato con Achille Lauro, Elodie, Ghali e i Pinguini Tattici Nucleari, è stato il più votato dal pubblico, vincendo la Wild Card e entrando di diritto in nomination insieme a Diodato, Elettra Lamborghini, Irama e Levante. Le votazioni sono aperte al seguente link: www.mtvema.com/it-it/vota/

Venerdì 9 ottobre Random pubblicherà un nuovo emozionante singolo, “Ritornerai 2”, già disponibile in pre-save e pre order al seguente link:backl.ink/presave_ritornerai2.

Con oltre 140 milioni di ascolti sulle piattaforme streaming, oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube e un pubblico in continua crescita RANDOM è uno degli artisti più interessanti della scena musicale italiana. Il cantautore diciannovenne ha raggiunto in poco più di 1 anno di attività numeri da record, con più singoli certificati Platino.



Il singolo “Chiasso” (My Own Family & Visory Records P 2020 , Visory Records, under exclusive license to Casa Italia Records a division of Believe Digital SRL), brano che ha fatto scoprire Random, è certificato doppio platino ed è arrivato a oltre 77 milioni di stream solo su Spotify.

Quest’anno a maggio il brano “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, che Random ha presentatoa “AMICI SPECIALI – con Tim insieme per l’Italia”, ha conquistato le classifiche radiofoniche ed è stato certificato disco di platino. A giugno è uscito l’Ep “Montagne russe” (P 2020 , Visory Records, under exclusive license to Casa Italia Records a division of Believe Digital SRL), contenente i pezzi che hanno fatto scoprire Random, 4 brani inediti e featuring con EMIS KILLA, ERNIA e CARL BRAVE. La raccoltaè rimasta nella top 10 della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia per 6 settimane e nella top15 per 15 settimane consecutive. A luglio è stato certificato platino anche il singolo “Rossetto”.

Redazione