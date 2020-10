Domenica In con Mara Venier su Rai1|Tra gli ospiti: Maria De Filippi, Reno Arbore e gli “opinionisti” di Ballando

Quinto appuntamento con ‘Domenica In’, in onda domenica 11 ottobre, alla 14.00, su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, che avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

La puntata si aprirà con una intervista a Maria De Filippi che si racconterà tra carriera e vita privata. Poi, l’attore Luca Argentero interverrà in studio per presentare la fiction “Doc – Nelle tue mani”, che torna su Rai1 da giovedì 15 ottobre con le 4 puntate che completeranno la prima serie interrotta a causa dell’ emergenza Covid.

Renzo Arbore, sarà in studio per sostenere la campagna sociale a favore della ‘Lega del Filo d’oro’ oltre a ricordare l’indimenticabile Renato Carosone in occasione dei 100 anni dalla sua nascita con un omaggio musicale.

Spazio all’ informazione medico-scientifica con il Prof. Matteo Bassetti, infettivologo presso l’ Ospedale San Martino di Genova, che fornirà alcuni aggiornamenti in merito al recente aumento dei contagi da ‘Coronavirus’ in Italia-

Per il Talk dedicato alla 4° puntata di ‘Ballando con le stelle’, gli opinionisti in studio saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Amauys Perez, mentre in collegamento ci saranno le coppie di ballerini: Alessandra Mussolini e Mikael Fonts e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. La regia è di Flavia Unfer.

