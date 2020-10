CS_Young Signorino il 6 novembre uscirà il debut album CALMO

Uscirà il 6 novembre 2020 CALMO, il debut album di Young Signorino. 22 anni, tra i più abili giocatori del rap game, capace di esasperare il linguaggio trap fino all’osso, autore di brani imprevedibili, scarni e dall’effetto incredibilmente magnetico e di melodie ipnotiche con flussi di parole mai privi di un loro peso. YS ora è pronto per un primo full length dopo una carriera controversa che lo ha portato dall’essere tra i personaggi più chiacchierati della nuova scena, alla collaborazione con Vinicio Capossela e ai primi passi verso un rap cantautorale/ conscious.

“L’album CALMO è il mio primo album in assoluto. Ho aspettato molto prima di compiere questo passo, perché sentivo la necessità di sperimentare e osare, prima di definire una mia identità artistica. CALMO è il prodotto di una mia maturazione personale e musicale, un album molto autobiografico, che raccoglie la mie esperienze, il mio passato e presente, gli eventi che mi hanno formato e soprattutto le mie emozioni. È un album in cui è facile rispecchiarsi, perché parla di vita.

Le sonorità sono morbide, eteree e delicate, tipiche del genere “cloud”, che rispecchiano il mood dei testi e delle tematiche.

Il titolo CALMO, che è anche un pezzo dell’album, è sia un mantra, una parola che mi ripeto spesso quando ho i periodi ‘no’ e quando sento che le cose non vanno come vorrei, sia come ho deciso di vivere: CALMO.”

YS



Link al pre-order: https://subsoundrecords.bigcartel.com/artist/young-signorino



BIO

Young Signorino nasce a Cesena – Emilia Romagna, il 17 Aprile 1998.All’età di 15 anni, con un diverso pseudonimo, inizia a pubblicare su youtube i suoi primi brani rap autoprodotti. Il 21 febbraio 2018, esce “Dolce Droga”, con la prima importante produzione: Low Kidd. La canzone è un successo e il videoclip sfonda in pochissimo il milione di visualizzazioni. In breve tempo, Young Signorino si trasforma in un’icona.

Il primo tour (iniziato il 25 maggio 2018 a Roma, dove non si esibisce, e durato fino a luglio) è movimentato e provocatorio. Passano due mesi e su YouTube esce il brano che lo fa definitivamente esplodere: “Mmh Ha Ha Ha”. La reazione generata dal brano è immediata. Il pubblico di Young Signorino diventa così internazionale. Il brano successivo, “La danza dell’ambulanza” è fatto in collaborazione con Big Fish. Il percorso indipendente di Young Signorino inizia con il brano “Coma Lover” dove emerge un netto distacco rispetto ai lavori precedenti. A novembre 2018 esce il primo EP di 5 tracce dal titolo “Total Black”, è il suo primo progetto discografico “strutturato”. Il 26 febbraio 2019 Young Signorino collabora di nuovo con Big Fish, stavolta per un remake di un vecchio pezzo “Bevanda al gusto di tè”, trasformato poi in “Bevanda”. Seguono i singoli “Holaciaohi” e “Drogalero”. Ad Ottobre 2019 ha pubblicato il suo secondo EP, LEPDAMORE. Il 24 Settembre esce il primo singolo estratto. A gennaio 2020 collabora con Vinicio Capossela per il singolo +peste. Il 2020 è per Young Signorino l’anno della rinascita, crea e pubblica una serie di brani in stile cantautorale / conscious, come “A nessuno” e “vento di Maggio”, quest’ultimo parte dell’EP “Elementi” in collaborazione con Laioung in veste di produttore. Il singolo estivo “Mon Amour”, dallo stile raffinato, è il primo estratto del suo primo album in uscita il 6 novembre 2020, dal titolo CALMO.