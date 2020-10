CS_Gli auguri di RaiPlay a Mara Venier per il suo settantesimo compleanno

Sulla piattaforma Rai “Troppo forti”, il programma che la lanciò sul piccolo schermo

In occasione dei settant’anni di Maria Venier, RaiPlay rende omaggio alla conduttrice, volto amato di Rai1 e della tv generalista, riproponendo online da venerdì 16 ottobre alle 15.30, il primo programma da lei condotto: Troppo forti. “Sogni, desideri, fantasie, speranze, capricci, vanità degli italiani”. La trasmissione che la Venier presentava assieme a Claudio Sorrentino, esplorava in modo ironico, il mondo delle aspettative degli italiani: dodici puntate, in onda nell’estate del 1988, con la regia di Claudio Bondì e la sigla cantata da Donatella Rettore, che vengono riproposte ora su RaiPlay. Ad aprire la prima puntata, trasmessa il 19 giugno, fu Peppino di Capri, intervistato dalla Venier e da Sorrentino sul suo essere un sognatore. La seconda puntata era invece dedicata agli innamorati, mentre in quelle successive, si alternarono numerosi ospiti: da Pippo Franco (ospite d’eccezione di “Sogni di giustizia”, dove denunciò le ingiustizie nei confronti delle persone di colore), a Little Tony, presente nella puntata del 14 agosto 1988, con le sue celebri canzoni. A chiudere il programma, sarà la puntata del 18 settembre, nella quale si cercava di esaudire i sogni di personaggi famosi e non. Si iniziava con Fabrizio Mangoni, ideatore della fisiognomica della pasticceria, mentre la signora Antonietta, cartomante, sognava uno spazio ad hoc per poter esercitare il suo lavoro e il cantautore Pino Di Maio parlava del desiderio, poi realizzato, di suonare per la regina Elisabetta.

