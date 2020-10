CS_Nuovo appuntamento con “Freedom Oltre il confine”

Roberto Giacobbo torna su Italia 1 con un nuovo appuntamento di «Freedom – Oltre il confine», il sesto di dodici, in onda venerdì 16 ottobre, in prima serata.

Il programma che racconta i luoghi più interessanti, inediti, sorprendenti e curiosi del nostro Paese e del mondo, questa settimana propone reportage da: New York; Carlingford, in Irlanda; Monte Urpinu, a Cagliari; Poggioreale e Gibellina, in Sicilia; Monte Sant’Angelo, in Puglia.

La più famosa al mondo e la Statua della Libertà, vero e proprio simbolo degli Stati Uniti d’America. La sua torcia, a oltre 90 metri, visibile da 40 chilometri di distanza, ha accolto generazioni di migranti che sono arrivati a New York in cerca di fortuna. È possibile che dietro il progetto dello scultore francese Frédéric Auguste Bartholdi e dell’ingegner Gustave Eiffel, gli autori della statua, ci siano le idee originali di artisti italiani? Nel nostro paese, infatti, esistono opere più antiche della statua di New York, che potrebbero averne ispirato la realizzazione. Giacobbo documenta queste ipotesi da Liberty Island ed entra all’interno di una colossale statua di rame, sulle rive del Lago Maggiore.

A seguire, Freedom arriva in quella che è considerata la capitale dei folletti: Carlingford, una piccola cittadina situata a 90 chilometri a nord di Dublino, in Irlanda. Qui incontra Kevin Woods, l’ultimo irlandese che parla con questi fantastici abitanti dei boschi. Lo stravagante personaggio permetterà riprese all’interno di tunnel, a suo dire, frequentato dagli elfi e che condurrebbe direttamente alle loro case.

Da isola ad isola, il viaggio prosegue verso la Sardegna, all’interno di un’area che fino a pochi anni fa era off-limits, perché coperta da segreto militare. Le telecamere del programma entrano – in esclusiva – in quello che era il 68° Deposito dell’Aeronautica Militare, costruito all’interno del Monte Urpinu. Qui si nascondeva uno dei più grandi depositi di carburante del Mediterraneo. La rete di fitte gallerie, che si estende per chilometri, è rimasta operativa fino agli anni ’80 del secolo scorso ed è stata definitivamente dismessa nel 2007.

In Sicilia visita in luoghi dove il tempo sembra essersi fermato: due paesi distrutti dal terremoto del Belice del 1968, Poggioreale e Gibellina. Il primo è stato abbandonato, ma è ancora presente nei ricordi dei suoi abitanti. Il secondo è stato trasformato in un’opera d’arte contemporanea, una delle più grandi al mondo: è il Cretto di Burri, un monumento che ricopre la città vecchia come un gigantesco velo di pietra.

In chiusura, dal Gargano, a Monte Sant’Angelo, dove si trova infatti uno dei più antichi e importanti santuari legati a San Michele. Un santuario che sarebbe collegato ad altri due luoghi di culto, sempre consacrati a Michele e distanti gli uni dagli altri 900 Km: Mont Saint-Michel in Normandia e la Sacra di San Michele in Val di Susa. Chi ha disegnato la linea invisibile che sembra collegarli e che porterebbe alla Terra Santa?

«Freedom – Oltre il confine» è un programma di: Roberto Giacobbo; capo progetto: Irene Bellini; scritto con Valeria Botta, Massimo Fraticelli, Danilo Grossi, Marco Zamparelli; regia: Ico Fedeli. Per Mediaset: curatela, Elsie Arfaras; produzione esecutiva, Monica Paroletti.

Redazione