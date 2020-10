CS_Su Rai1 “Tale e quale show” Quinto appuntamento con Carlo Conti|giudice d’eccezione, l’attore Nino Frassica

Leader del prime time anche la scorsa settimana, dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 16 ottobre, in diretta a partire dalle 21.25.

E’ tutto pronto sul palco dello ‘Studio 5’, dove saranno di scena i dieci protagonisti che si metteranno in gioco a suon d’imitazioni mentre la gara si fa sempre più eccitante: ora i punti cominciano a diventare davvero importanti perché tra una settimane sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 10”, anche se il programma andrà avanti per i successivi tre venerdì nel “Torneo” per la conquista del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’.

La quarta puntata ha visto il trionfo di Pago che ha magistralmente imitato Tony Hadley interpretando ‘Gold’. Sul podio anche Virginio-Giuliano Sangiorgi e Giulia Sol-Christina Aguilera. La classifica provvisoria vede in testa proprio Pago, seguito da Barbara Cola e Virginio.

Nella quinta puntata sono previste esibizioni che potrebbero sconvolgere la graduatoria perché i 10 protagonisti dovranno interpretare, cantando dal vivo, sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli: Barbara Cola dovrà mettersi nei panni di Al Bano, Francesca Manzini avrà le sembianze di Jennifer Lopez, Carolina Rey si metterà alla prova con Gaia, Carmen Russo sarà Sophia Loren, Giulia Sol imiterà Alessandra Amoroso, Sergio Muniz avrà i panni di Cat Stevens, Francesco Paolantoni se la vedrà con Tony Dallara, Pago proverà il tris omaggiando Rino Gaetano, Virginio ricorderà Mango e Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear. Un altro viaggio musicale lungo 60 anni.

Tutti e dieci i concorrenti saranno ‘esaminati’ attentamente dalla giuria di ‘Tale e Quale Show’, formata da tre artisti doc: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ci sarà poi, giudice d’eccezione, l’attore Nino Frassica. Gabriele Cirilli, sarà come sempre alle prese con la sua jingle machine.

Da sottolineare che quella che andrà in onda sarà la 100esima puntata del programma (compresi gli speciali ‘Tale e Quale Show – Duetti’, ‘NaTale e Quale Show’ e ‘Tali e Quali’): un traguardo importante per questo varietà, divenuto negli anni un must della televisione italiana. Dal 2012 a oggi si sono esibiti ben 124 Artisti (nel cuore di tutti resta l’edizione numero 3 che vide tra i protagonisti Fabrizio Frizzi) che hanno proposto 403 personaggi, esibendosi in 1182 imitazioni. ‘New York, New York’ di Liza Minnelli, ‘Gente come noi’ di Ivana Spagna e ‘Come foglie’ di Malika Ayane sono stati i brani più eseguiti, mente Mina è stata la cantante più… imitata (in 15 serate), seguita da Loredana Bertè (11) e Patty Pravo (10). Loretta Goggi è la giurata presente sin dalla prima puntata, mentre si sono alternati nel corso degli anni Claudio Lippi, Christian De Sica, Gigi Proietti, Enrico Montesano e Claudio Amendola. Dall’ottava edizione ci sono invece Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Il regolamento. Al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), sarà decretato il vincitore della serata; la classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porterà poi all’elezione del vincitore finale.

I 10 partecipanti sono seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli. Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno mandare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda. Prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy. La regia è di Maurizio Pagnussat.

“Tale e Quale Show” è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è http://www.taleequaleshow.rai.it

