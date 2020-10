“L’Allieva 3” su Rai1|Terzo appuntamento con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi e Antonia Liskova

Terzo appuntamento con la nuova stagione de “L’Allieva”, in onda domenica 18 ottobre alle 21.25 su Rai1, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Sergio Assisi e Antonia Liskova.

Nell’episodio dal titolo “Il bersaglio”, Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

A seguire, l’episodio “Il ritratto” in cui i due protagonisti si riavvicinano durante un convegno fuori Roma al quale partecipano entrambi. L’atmosfera romantica viene interrotta, però, da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente.

Redazione