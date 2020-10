CS_”Io ti cercherò” su Rai1 La serie con Alessandro Gassmann e Maya Sansa

Continua la ricerca della verità da parte di Alessandro Gassmann nel ruolo di Valerio Frediani sulla morte del figlio: due nuovi episodi della serie “Io ti cercherò” vanno in onda lunedì 19 ottobre, alle 21.25, su Rai1.

In “Fragile”, Valerio, introducendosi negli uffici della PGS, società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ha scaricato il corpo di Ettore sul lungotevere, identifica quelli che potrebbero essere gli esecutori materiali dell’omicidio. Vengono intanto arrestati dalla polizia due presunti colpevoli, cittadini cinesi con precedenti per contraffazione di merci. Ma Valerio non è affatto convinto: si tratta dell’ennesimo depistaggio.

Nell’episodio “Dhaval”, Valerio e Sara, interpretata da Maya Sansa, scoprono cos’è successo il giorno dell’incidente di Ettore: il ragazzo era diretto in un albergo di Rieti per aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia, assegnatari di una casa popolare nella periferia di Roma, ma sfrattati con prepotenza dalla malavita locale.

Redazione