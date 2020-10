CS_”S’è fatta notte” su Rai1 |Ospiti Anna Pettinelli e Giampiero Ingrassia

Anna Pettinelli, una delle voci più amate della radio italiana, è l’ospite di Maurizio Costanzo nella puntata di “S’è fatta notte”, in onda lunedì 19 ottobre, alle 00.30, su Rai1. La conduttrice ed esperta musicale ripercorrerà una carriera segnata dal grande amore per questo mezzo ma anche da felici incursioni in tv, con la conduzione di diverse edizioni di Discoring e due partecipazioni a Sanremo.

Con lei Giampiero Ingrassia. Attore e protagonista di tanti musical, figlio dell’indimenticato Ciccio Ingrassia, parlerà dei suoi affetti, della passione per il teatro e della sua carriera piena di successi, ma anche da momenti difficili, superati con una grande forza.

Redazione