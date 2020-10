CS_Ultimo appuntamento con “Temptation Island”

Ultimo appuntamento con “Temptation Island“. Il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi torna in onda eccezzionalmente martedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5.



La settimana scorsa Salvo e Francesca hanno lasciato il villaggio insieme. Giunti al falò di confronto finale con le intenzioni di chiudere la loro storia d’amore, si sono invece entrambi ricreduti e hanno voluto dare priorità ai sentimenti e non alle incomprensioni.



Inoltre, sempre nella puntata precedente è iniziato il falò di confronto tra Antonio e Speranza. La fidanzata, prima di arrivare al falò di confronto finale, ha visto Antonio baciare la single Nunzia durante il loro week end da sogno ma neanche questo è bastato per spegnere l’amore che Speranza prova per lui. Scopriremo questa settimana se i due usciranno separati oppure insieme.



Infine, Nello e Carlotta. Il ragazzo sembra essersi avvicinato molto a una single e questo manda su tutte le furie Carlotta che ha avuto una vera e propria crisi di pianto dopo aver visto alcuni filmati. Martedì si ritroveranno al falò di confronto finale e potranno decidere cosa fare della loro storia d’amore.

Redazione