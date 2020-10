CS_BILLBOARD ITALIA – esce oggi il NUOVO NUMERO con Kylie Minogue, Federico Bianconi, Flaming Lips e molti altri contenuti

E’ disponibile da oggi il nuovo numero di BILLBOARD ITALIA, consultabile sulla APP esclusiva di Billboard Italia, scaricabile in tutti gli store digitali esclusiva di Billboard Italia dove è anche possibile prenotare la propria copia cartacea.

La protagonista in copertina del numero di ottobre è KYLIE MINOGUE, che racconta in esclusiva italiana in una lunga intervista curata da Silvia Danielli della nascita del suo nuovo album ispirato alla disco music e dei suoi colleghi più amati.Il numero è inoltre ricco di contenuti e speciali, che spaziano dalle proposte internazionali a quelle italiane:

Federico Bianconi racconta a Federico Guglielmi a cuore aperto del suo magnifico album d’esordio da solista, “Forever”.

Sempre dalla penna di Guglelmi arriva il resoconto di una lunga chiacchierata con con il carismatico leader di The Flaming Lips, Wayne Coyne.

Katy Perry confida a Silvia Danielli i suoi momenti bui e la sua rinascita.

Thurston Moore ha forse concepito il suo migliore album da solista dopo i decenni passati con i suoi Sonic Youth, ne parla con Alberto Campo.

Joachim Cooder è il figlio del grande Ry Cooder, e ha dato alle stampe un gioiellino, una piacevole conversazione a base di vecchie canzoni e di deserto con Tommaso Toma.

Gli Idles sono tra le band di punta della rinata scena indie UK, Federico Durante ha dialogato con il carismatico leader Joe Talbot.

E poi tante altre interviste con: Ensi, Travis, Mecna, Riki, Bright Eyes.

Ernesto Assante parla di Jimi Hendrix in occasione dell’uscita del libro “Hendrix. Suoni e Visioni” da lui curato.

Una ricca History of Music dedicata a Janis Joplin sempre redatta dalla puntuale penna di Alberto Campo.

E il sorprendente Portrait Of dedicato alla star dell’indie Beabadobee.