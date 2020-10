CS_IZI “Riot” – Annunciata la tracklist del nuovo album, diverse collaborazioni tra cui Fabri Fibra, Gue Pequeno, Benny Benassi e molti altri

Svelata la tracklist di “Riot”, il nuovo album di Izi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica (anche autografata) a partire da venerdì 30 ottobre per Island Records.

È possibile pre-salvare e pre-ordinare il disco qui.A distanza di poco più di un anno da “Aletheia”, disco certificato platino che ha consacrato l’artista tra le migliori penne del panorama nazionale, IZI ritorna con un nuovo album, 13 tracce che presentano una grande varietà di produzioni e di collaborazioni.

La scelta dei featuring di “Riot” ricade sia sul territorio italiano che internazionale seguendo come unico criterio le capacità di scrittura e vocali degli artisti selezionati, dalle leggende della scena Gue Pequeno e Fabri Fibra ad uno dei principali maestri del rap d’autore Dargen D’Amico, e ancora Gemitaiz, Madman, Elettra Lamborghini, Nayt, Federica Abbate, Vaz Tè, Disme, Maestro, Leon Faun, Guesan e Piccolo G fino agli internazionali: Dax, Idk e Sav12.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle produzioni: supportato dallo storico collaboratore David Ice, IZI ha seguito in prima persona la direzione artistica del progetto sperimentando diversi generi e selezionando vari producer nel panorama italiano (Sick Luke, David Ice, Duffy) e internazionale (La$$a, Mohr, Leny Magoufakis, Bijan Amir, Sean Da Firzt, Jhonny Dutra, Prinzly, Todiefor), oltre alla straordinaria partecipazione di Benny Benassi nel brano “S8 K4SS4”.



A fare da biglietto da visita il brano “PUSHER”, il singolo scelto per annunciare il disco che rimette al centro del piatto le radici dell’artista ligure, l’immaginario crudo dei testi e del video oltre alla presenza di alcuni degli esponenti della Wild Bandana Crew (Vaz Tè e Guesan).

In “Pusher” Izi gioca con l’ambivalenza del termine, diventando uno “spacciatore di verità” e condividendo con il pubblico -come già fatto in passato- la sua personale ricerca di “ciò che è vero”.

TRACKLIST COMPLETA:



01 – Intro (Can’t breathe) ft Dax – Prod David Ice

02 – Al Pacino ft Idk – Prod Sick Luke

03 – Matrix ft Nayt – Prod David Ice

04 – Domani ft Piccolo G, Federica Abbate – Prod David Ice

05 – Miami Ladies ft Gue Pequeno – Prod La$$a, Mohr

06 – Flop ft Leon Faun – Prod Duffy

07 – Pazzo ft Fabri Fibra – Prod Leny Magoufakis

08 – Foto ft Gemitaiz, Madman – Prod Bijan Amir

09 – S8 K4SS4 ft Benny Benassi, Dargen D’Amico- Prod David Ice, Benny Benassi

10 – Pusher ft Guesan, Vaztè – Prod Sick Luke

11 – Faya ft Maestro, Sav12 – Prod Sean da Firtz, Jhonny Dutra

12 – Peligro ft Disme – Prod David Ice

13 – Parigi – Prod Prinzly, Todiefor