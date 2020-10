CS_Sesta puntata su Rai1 di “Tale e Quale Show”, con Carlo Conti|Chi sarà il vinciore di questa edizione?

La sesta puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda venerdì 23 ottobre, alle 21.25, decreterà il primo verdetto di questa decima edizione.

E sarà un appuntamento da non perdere perché non solo ci sarà la proclamazione del ‘Campione di Tale e Quale Show 10’, ma si scopriranno anche i nomi di chi prenderà parte al mini-torneo finale dove si andrà a caccia del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’, in programma da venerdì 30 ottobre a venerdì 13 novembre tra i sei migliori artisti di questa edizione (3 donne e 3 uomini) e i 4 protagonisti migliori del 2019.

E dunque la sesta puntata sarà fondamentale non solo per definire la testa della classifica, ma anche per capire chi proseguirà l’avventura all’interno di un programma che di settimana in settimana si conferma leader indiscusso degli ascolti del prime time del venerdì sera (anche la puntata numero 100 è stata premiata dal pubblico da casa).

La settimana scorsa ha visto il successo di Carolina Rey: la sua interpretazione del brano ‘Chega’ di Gaia ha avuto la meglio su Virginio-Mango e Barbara Cola-Al Bano. In questo momento in testa alla graduatoria provvisoria troviamo Pago, seguito da Virginio e Barbara Cola, tutti racchiusi in pochi voti.

Saranno loro tre a giocarsi il primo trofeo in palio? Chissà, molto dipenderà da come riusciranno a interpretare le star della musica nazionale e internazionale chiamati a emulare. Ecco gli accoppiamenti: Barbara Cola sarà Fiorella Mannoia, Francesca Manzini si metterà alla prova con Patty Pravo, Carolina Rey proverà a ripetersi con Elisa, Carmen Russo vestirà i panni di Madonna, Giulia Sol avrà le sembianze di Irene Cara, Sergio Muniz se la vedrà con Mal, Francesco Paolantoni ricorderà il mito di Frank Sinatra, Pago si trasformerà in Bruce Springsteen, Virginio imiterà Bruno Mars e Luca Ward onorerà Domenico Modugno. L’occasione per potersi immergere in due ore e mezza nella musica che ci accompagna da 60 anni.

Come da prassi, tutti saranno osservati scrupolosamente dai tre giurati: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Presenza fissa, Gabriele Cirilli, ‘immedesimato’ in un personaggio musicale e alle prese con la sua jingle machine.

Al termine della puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), viene decretato il vincitore della serata; ma la classifica generale, data dalla somma dei voti di queste prime sei puntate, porterà all’elezione del vincitore finale.

I 10 partecipanti sono seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Non mancheranno gli ‘imitatori del web’, che potranno inviare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda.

“Tale e Quale Show”, prodotto da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow.

Il sito ufficiale è http://www.taleequaleshow.rai.it

