CS_X FACTOR MIXTAPE 2020: fuori venerdì 30 ottobre i brani originali di X Factor 2020, da ora disponibili in pre-save.

sono i protagonisti di

“X FACTOR MIXTAPE 2020”

I brani originali di X FACTOR 2020

FUORI VENERDÌ 30 OTTOBRE

e da ora disponibili in pre-save

BLIND, BLUE PHELIX, CASADILEGO, CMQMARTINA, EDA MARÌ, LITTLE PIECES OF MARMELADE, MANITOBA, MELANCHOLIA, MYDRAMA, N.A.I.P., SANTI, VERGO sono i 12 protagonisti di X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy)!

Un album fatto di sogni, di vite, di viaggi alla scoperta di nuovi orizzonti musicali, fuori il 30 ottobre e disponibile da ora in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/xfactor-mixtape/.

Sin dalle battute iniziali X FACTOR – lo show di Sky prodotto da Fremantle – ha lasciato spazio ai brani originali dei concorrenti in gara e, dopo aver scoperto questa sera i protagonisti dei Live dell’edizione 2020, venerdì li conosceremo più a fondo grazie proprio alle tracce contenute nel Mixtape, che saranno eseguite durante la prima puntata dei Live, attesa per giovedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.

X FACTOR MIXTAPE 2020 è una fotografia, un’istantanea che cattura i primi importantissimi passi di un’avventura, un nuovo modo di vedere i talenti che abbiamo già conosciuto nelle scorse puntate del programma… 12 carte d’identità musicali che dal 30 ottobre non riusciremo più a toglierci dalla testa.

