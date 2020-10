CS_SHOCK AD XFACTOR 2020 EMMA MARRONE ELIMINA ROCCUZZO LA VOCE PIU’ EMOZIONANTE DI QUESTA EDIZIONE

Nell’ultima puntata di XFACTOR2020, andata in onda giovedì 22 ottobre, EMMA MARRONE sconvolge il pubblico eliminando ROCCUZZO, il giovane cantante che, grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti, ha conquistato all’unanimità i quattro giudici del talent e il pubblico a casa.Una vera e propria scoperta, un autentico talento musicale quello di ROCCUZZO, giovane cantante che ha stregato giudici e pubblico in quest’ultima edizione di XFACTOR 2020, ottenendo un consenso unanime e condiviso da oltre 70.000 spettatori che hanno iniziato a seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram da tutta la penisola in pochissimi giorni.



Il video dell’esecuzione live di Roccuzzo del brano di Elisa “Promettimi” è ad oggi il più visto della storia di XFactor Italia sulla piattaforma Facebook con oltre sette milioni di views e ottocentomila visite:



https://www.facebook.com/xfactoritalia/videos/368183171215390/



Eppure, nonostante la prima esibizione live di Roccuzzo a XFACTOR abbia emozionato e commosso EMMA MARRONE, è stata proprio lei ad eliminarlo dal programma nella puntata andata in onda ieri dagli schermi di Sky.

«Questa non è una sconfitta. Avrei voluto andare avanti nel percorso di XFactor perché ho tante cose da dire, ma continuerò a dirle da ora in poi – commenta Roccuzzo – Sto ricevendo migliaia di messaggi che mi danno la forza e fanno crescere in me la consapevolezza di voler andare avanti col mio sogno. Ora su tutte le piattaforme di streaming trovate il mio nuovo singolo “Ricominciamo da qui”… e allora ricominciamo da qui!» “Ricominciamo da qui”, nuovo singolo di Roccuzzo, è disponibile su tutti i digital stores al seguente link:

https://backl.ink/142999289