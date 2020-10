CS_”Io ti cercherò”, su Rai1 ultimo appuntamento con Alessandro Gassmann| Finalmente la verità per Valerio Frediani

Ultimo imperdibile appuntamento in prima tv con “Io ti cercherò” , fiction di grande successo in onda con i due episodi finali lunedì 26 ottobre su Rai1, alle 21.25, con Alessandro Gassmann nei panni di Valerio Frediani ancora alla ricerca della verità sulla morte del figlio. Nel cast Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Nel primo episodio dal titolo “Due padri”, Valerio studia i movimenti del capo della piazza di spaccio di Ostia e decide di rapinarlo per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Grazie a un gps rimediato da Sara ne segue le tracce fino all’Eur, dove l’uomo incontra due loschi figuri a bordo di una berlina scura di cui Valerio fotografa la targa…

Nel secondo intitolato “Le divise”, Valerio scopre che suo fratello Gianni sa più di quanto non voglia far credere ed è probabilmente coinvolto nella morte del nipote. Pedinandolo scopre l’esistenza di una società immobiliare collegata a molte altre società estere: una di queste si chiama Difrinae Ltd (anagramma di Frediani) con sede a Londra dove Gianni ha comprato una casa al figlio. Il confronto finale tra i due fratelli sarà drammatico…

