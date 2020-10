Nota Stampa AREA SANREMO TIM 2020

Domani al via il secondo weekend di selezioni, al Palafiori di Sanremo. I partecipanti si esibiranno davanti alla Commissione artistica di valutazione composta da Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max.Fra gli otto vincitori del concorso, la commissione Rai sceglierà, durante la serata di AmaSanremo, che andrà in onda su Rai Uno il 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.Intanto sono disponibili i corsi on line dell’Academy di Area Sanremo TIM, realizzati in collaborazione con il CPM Music Institute.





Redazione