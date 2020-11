CS_Secondo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”

Dopo l’ottimo riscontro dell’esordio della 39esima edizione, martedì 3 novembre in seconda serata su Canale 5 torna il “Maurizio Costanzo Show“. Anche questa sera tanti ospiti sul palco del talk show più longevo della storia della televisione italiana condotto – appunto – da Maurizio Costanzo.

Il programma che è andato in onda per la prima volta il 14 settembre 1982 su Retequattro. Nel corso degli anni, ha all’attivo più di 4000 puntate e sulle poltrone del salotto di Costanzo sono passati migliaia di ospiti famosi e non. La chiave del successo della trasmissione è da sempre il mix perfetto tra attualità, leggerezza, temi sociali, comicità, inchiesta, musica, politica e divertiemento. Da 38 anni, il “Maurizio Costanzo Show” racconta l’Italia nei suoi pregi e nei suoi difetti.

