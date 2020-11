L’omaggio Rai al grande attore Gigi Proietti prosegue nel giorno delle esequie che si terranno giovedì 5 novembre. Il Servizio Pubblico cambia la programmazione, mettendo in palinsesto una puntata speciale di “Unomattina”, a partire dalle ore 10 in diretta, in collaborazione tra Rai1 e Tg1, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre.

