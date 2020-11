CS_Su Rai1 “Ballando con le stelle” Milly Carlucci ricorda Gigi Proietti

La puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show di Rai1, in onda sabato 7 novembre alle 20.35 a pochi passi dal finale di stagione ha in serbo per il pubblico una serata emozionante. La sfida fra i vip prosegue ed è giunto il momento di scegliere le coppie che si giocheranno un posto nella semifinale del 14 novembre. Milly Carlucci e il suo gruppo hanno scelto, inoltre, di omaggiare Gigi Proietti, con un’amica speciale, attrice iconica, musa di grandissimi registi, ma soprattutto compagna di tante risate: Stefania Sandrelli.

Stefania Sandrelli non solo racconterà di un legame durato una vita intera ma, nello spazio riservato al “Ballerino per una notte”, scenderà in pista al fianco del maestro Giordano Filippo, con una coreografia realizzata ad hoc per lei, sulle note di “Nina, si, voi dormite”.

La sua esibizione sarà valutata dalla Giuria in studio e il punteggio ottenuto andrà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara. L’omaggio a Gigi Proietti vedrà, inoltre, sul palco l’emozionante esibizione dei maestri del programma sul brano “Nun je dà retta, Roma” tratto dalla Tosca.

Protagoniste dell’ottava puntata saranno le coppie momentaneamente escluse nelle settimane precedenti, per loro è giunto il momento della “staffetta di ripescaggio”. Torneranno in pista: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman e Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, che nella scorsa puntata hanno scelto di autoeliminarsi. Chi uscirà vincente dalla staffetta di ripescaggio avrà la possibilità di partecipare allo spareggio finale sfidando gli ultimi due concorrenti della classifica generale.

A ballare questa sera, come di consueto, oltre alle coppie della “staffetta” saranno: Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, Gilles Rocca – Lucrezia Lando, Vittoria Schisano – Marco De Angelis.

Terzo appuntamento, poi, con il Torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la grande passione per la danza. Questa settimana la sfida vedrà protagoniste due unità di ballo provenienti da Lombardia e Calabria: The Project Kids, da Bergamo vs Antonella Ciappetta, da Cosenza. Le sfide verranno giudicate dalla giuria e dal pubblico a casa tramite i social. I quattro vincitori si giocheranno la vittoria del torneo nella decima puntata di Ballando con le stelle.

