CS_FOO FIGHTERS annunciano l’uscita del nuovo album! Il 5 febbraio esce “MEDICINE AT MIDNIGHT”, da oggi in digitale il singolo “SHAME SHAME”

FOO FIGHTERS

ANNUNCIANO L’USCITA DEL NUOVO ATTESO ALBUM

IL 5 FEBBRAIO

“MEDICINE AT MIDNIGHT”

ORA IN PRE ORDER

DISPONIBILE IN DIGITALE IL SINGOLO CHE INAUGURA IL PROGETTO

“SHAME SHAME”

Il 5 febbraio esce “Medicine At Midnight” (Roswell Records/RCA Records), l’atteso nuovo album dei FOO FIGHTERS!

Si tratta del decimo disco della band che quest’anno ha festeggiato 25 anni di carriera costellata da dozzine di Grammy, numerosi premi, riconoscimenti e concerti in tutto il mondo.

“Medicine At Midnight”, già disponibile in pre order (https://foofighters.lnk.to/MedicineAtMidnight), uscirà in diverse versioni: digitale, CD e vinile.

Prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent, “Medicine At Midnight” racchiude in 37 minuti 9 tracce.

È disponibile in digitale “Shame Shame”, il primo singolo che anticipa l’album. Ieri sera la band, ospite dell’amico Dave Chappelle, ha trasformato il Saturday Night Live in una festa rock’n’roll eseguendo il brano per la prima volta dal vivo!

Tracklist “Medicine At Midnight”

Making a Fire Shame Shame Cloudspotter Waiting on a War Medicine at Midnight No Son of Mine Holding Poison Chasing Birds Love Dies Young

I Foo Fighters si esibiranno in Italia il 12 giugno 2021 agli I-Days a Milano (per info: www.livenation.it/).

I Foo Fighters sono Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee.

Redazione