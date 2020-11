A “Chi l’ha visto?” il mistero della scomparsa di Agata Scuto

Con Federica Sciarelli su Rai3 le novità su un caso di 8 anni fa

Tante le novità sul caso di Agata Scuto nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 11 novembre alle 21.20 su Rai3. I Carabinieri stanno cercando il corpo della giovane, scomparsa otto anni fa a 22 anni. Rosario, l’ex compagno della madre, è indagato per omicidio e alla famiglia è stata tolta la pensione d’invalidità della ragazza che continuava ad essere ritirata nonostante Agata fosse scomparsa da tempo. Come sempre spazio anche agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà.

