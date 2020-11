CS_Su Rai1, con Amadeus e Riccardo Rossi, terzo appuntamento con ”AmaSanremo”|Ospite della serata Malika Ayane

Terzo appuntamento con “AmaSanremo”, il nuovo format di Rai1, in onda giovedì 12 novembre, alle 22.45, in diretta dalla Sala B di via Asiago su Rai1 e Radio2.

Entra nel vivo la gara di Sanremo Giovani, giunta al giro di boa con quattro giovani artisti già sicuri della finale.

M.e.r.l.o.t, Wrongonyou, Greta Zuccoli e Le Larve hanno già staccato il biglietto per la finale del 17 dicembre in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo e aspettano di conoscere gli altri sei che completeranno la formazione della finalissima.

Due di questi posti se li contenderanno i quattro cantanti che si sfideranno in questo terzo appuntamento: Gaudiano, I Desideri, Murphy e Sissi.

Lo faranno accompagnati dal Direttore Artistico Amadeus e sotto l’occhio attento della giuria televisiva composta da un quartetto d’eccezione: Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù.

Il loro voto, insieme a quello del pubblico da casa con il Televoto e a quello della commissione musicale, sarà determinante. Con Amadeus ci saranno Riccardo Rossi ed Ema Stokholma: a loro il compito di stemperare la tensione e di raccontare le impressioni del pubblico di “AmaSanremo”.

Ospite della serata Malika Ayane, già protagonista a Sanremo sia tra i Giovani che tra i Big, che porterà la sua musica e preziosi consigli ai ragazzi in gara.

Redazione