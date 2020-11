CS_È DISPONIBILE IL NUOVO NUMERO DI BILLBOARD ITALIA – nel magazine interviste e speciali con Maneskin, Róisín Murphy, Future Islands, Speranza e molti altri

I Måneskin e la loro rock education sono i protagonisti del numero di novembre di Billboard. Lo potete consultare sulla APP esclusiva, scaricabile in tutti gli store digitali dove è anche possibile prenotare la propria copia cartacea.



Che cosa significa oggi avere una rock education? Significa essere cresciuti dai propri genitori con una cultura improntata al rock degli anni ’70 ma anche essere rispettosi ed educati. E questo non per forza vuol dire inseguire i falsi miti di sesso-droga e rock’n’roll, come loro hanno tenuto a specificare. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono tornati da pochissimo con un nuovo, clamoroso singolo, “Vent’anni” che anticipa il futuro album che uscirà nel 2021. In una lunga intervista con la condirettrice Silvia Danielli hanno raccontato le loro ansie, le loro ispirazioni e i loro obiettivi, ciò che hanno vissuto in questi 3 intensissimi anni.



Il numero è inoltre ricco di contenuti e speciali, che spaziano dalle proposte internazionali a quelle italiane.

Il direttore Tommaso Toma intervista una delle più effervescenti icone della musica elettronica: Róisín Murphy, che da poco ha fatto uscire un album acclamatissimo dalla critica, “Róisín Machine”. E scoppiettante è anche il risultato del loro incontro via Zoom, si parla di Mina, post punk e disco music in piena pandemia.E poi il ritorno dei Future Islands con un album carico di citazioni new wave e sempre caratterizzato dalla potente voce del loro cantante Samuel T. Herring che viene intervistato da Federico Durante.



Il caporedattore ha incontrato, inoltre, Katie Melua, tornata con un elegante album impreziosito dall’accompagnamento della Georgian Philharmonic Orchestra.

E poi tante altre interviste con: Speranza, Izi, Marie Davidson, Maldestro e tanti altri.



Vinicio Capossela recensisce in esclusiva per Billboard Italia uno dei capolavori della musica italiana anni ’90: “Sanacore” degli Almamegretta.



Dardust racconta il suo rapporto con la musica di Brian Eno.



Il musicologo Maurizio Corbella, in esclusiva per Billboard Italia spiega la bellezza dell’ampio boxset a firma del grande Ennio Morricone e del suo collaboratore Bruno Nicolai, “Dimensioni Sonore: Musiche per l’Immagine e l’Immaginazione”.



E poi sarà possibile leggere un bell’articolo di Federico Guglielmi sui White Stripes. Si riparla di loro grazie a un atteso Best Of. Una ricca History of Music dedicata ai Beastie Boys sempre redatta dalla puntuale penna di Alberto Campo. E chicca finale è il sorprendente Portrait Of dedicato all’astro nascente del nu-soul più raffinato, Gabriel Garzón-Montano.