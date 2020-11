Comunicato Stampa: Il talento di Beatrice Baldaccini brilla sul palco di All Together Now

IL TALENTO DI BEATRICE BALDACCINI BRILLA

SUL PALCO DI ALL TOGETHER NOW

A colpire positivamente la giuria del programma di Canale 5 è stata

in primis la sua capacità interpretativa, ma anche la sua sensibilità

Milano – Un puro talento artistico: voce potente, anima rock e abile

ballerina. Uno dei volti emergenti del musical italiano, con numerose

esperienze di successo alle spalle in teatro ma anche sul piccolo e

grande schermo. Tra i concorrenti della nuova edizione di All

Together Now, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle

Hunziker e in onda nella prima serata del mercoledì, c’è Beatrice

Baldaccini che sinora ha sfidato il Muro Umano – composto da 100

personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica, volti noti

dello spettacolo e giuria popolare – proponendo quattro

straordinarie performance vocali interpretando i brani Non è l’inferno

di Emma Marrone, Vuoto a perdere di Noemi, I’m outta love di

Anastasia e Iris dei Goo Goo Dolls.

A colpire positivamente i quattro giudici Francesco Renga, Anna

Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax è stata in primis la sua grande

capacità interpretativa, ma non solo. Beatrice ha mostrato infatti

anche la sua sensibilità, spendendo qualche parola sul difficile

momento che stanno attraversando tutti i lavoratori del mondo dello

spettacolo a causa della pandemia, ma che nonostante tutto “l’arte

non si ferma perché è la speranza a tenerci uniti a non fermarci”.

Sul palco di All Together Now l’artista lucchese ha inoltre rivelato

un suo desiderio, con i soldi che potrebbe vincere grazie al

programma vorrebbe infatti portare la madre a Machu Picciu perché

è un suo grande sogno.

BEATRICE BALDACCINI

Attrice, cantante e performer

Una passione innata per il rock, una grande predisposizione per la

danza e la recitazione ad accompagnare il folle amore per il canto.

Beatrice Baldaccini è uno dei volti nuovi del musical in Italia e la sua

giovane carriera vanta già numerose esperienze professionali di

successo a livello nazionale.

Tra queste spiccano il ruolo di Cenerentola in Cercasi Cenerentola al

fianco di Paolo Ruffini e Manuel Frattini, quello di Fata Turchina in

Pinocchio e l’iconica parte di Sandy in Grease, tutte produzioni curate

dalla Compagnia della Rancia per la regia di Saverio Marconi.

Si è fatta spazio con grande professionalità anche nel mondo del

cinema, vestendo i panni di interprete e lavorando a produzioni come

Il mondo di Patty-Il musical (2010), film in cui ha rivestito il ruolo di

Antonella, e collaborando nel 2013 con Francesco Picone nella

pellicola Anger of the Dead.

Redazione