CS_TOMMASO NOVI DA DOMANI IN RADIO E IN DIGITALE “ARIA” IL NUOVO SINGOLO

TOMMASO NOVI

DA VENERDÌ 20 NOVEMBRE

ESCE IN RADIO E IN DIGITALE

“ARIA”

IL NUOVO SINGOLO

Dal 20 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “ARIA” (Blackcandy Produzioni), nuovo brano inedito di TOMMASO NOVI.

“ARIA”, nuovo singolo di TOMMASO NOVI, è una canzone d’amore che racconta di una libertà ostacolata, agognata ed infine ritrovata. Protagonisti della storia sono due amanti che, dopo varie peripezie, riescono a ricongiungersi in un finale quasi surreale che li vede volare via insieme in una nuova dimensione celeste.

Spiega Tommaso Novi a proposito del nuovo brano: «Quando trattengo il respiro sott’acqua vivo una profonda intimità con me stesso, ritorno bambino, ritrovando una forma più semplice di me e delle cose importanti».

Tommaso Novi si inventa un video che gioca a scambiare gli elementi del testo – da aereo ad acquatico – presentandosi stavolta come personaggio subacqueo, non più in compagnia di piccioni, ma accanto ad una talentuosa atleta italiana, l’apneista Sara Chirico.

Biografia

Tommaso Novi è un pianista, cantautore e musicoterapista pisano. Si forma in pianoforte e composizione. Detiene una cattedra di Fischio Musicale a Pisa e attualmente collabora con il Dipartimento di Didattica del Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze con un suo progetto su questa disciplina. Ha inciso il suo fischio nelle colonne sonore di alcuni lungometraggi come “La Prima Cosa Bella” (di Paolo Virzì) e “Una Festa Esagerata” (di Vincenzo Salemme) lavorando a fianco del maestro Nicola Piovani. Dopo sei produzioni discografiche con il gruppo I Gatti Mézzi (2005 – 2016), incide un disco da solista nel 2017 “Se Mi Copri Rollo Al Volo” (Vrec – Warner Chappell) portandolo in giro per il paese in ottanta concerti. Ha collaborato con Paolo Fresu, Brunori sas, Zen Circus, Motta, Gipi, Paolo Migone, Ascanio Celestini, Banda Bardò.

Il nuovo singolo di Tommaso Novi dal titolo “Aria” (Blackcandy Produzioni) sarà disponibile in radio e in digitale dal 20 novembre.

