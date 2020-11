CS_Appuntamento speciale con “Verissimo per le donne”|TRA GLI OSPITI LOREDANA BERTE’, MICHELLE HUNZIKER, VLADIMIR LUXURIA

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre, sabato 21 novembre Verissimo dedicherà uno speciale, “Verissimo per le donne”, al drammatico tema, per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che colpisce donne di ogni estrazione sociale e culturale e che troppo spesso resta nascosto tra le mura domestiche.

Con l’obiettivo di rompere insieme il muro del silenzio e dare un messaggio di speranza, Silvia Toffanin accoglierà in studio: Loredana Bertè, vittima di violenza fisica e cresciuta con un padre padrone, Michelle Hunziker, in prima linea da anni con la sua Fondazione “Doppia difesa” contro la violenza di genere e Vladimir Luxuria, che ha combattuto per tutta la vita per affermare la sua identità.

E ancora, a Verissimo la testimonianza di un simbolo, Valentina Pitzalis, sopravvissuta ad un tentato femminicidio, ma sfigurata per sempre dall’ex marito che non si rassegnava alla loro separazione.

Infine, saranno ospiti dello speciale: J-Ax, che con le sue canzoni ha spesso lanciato messaggi importanti in difesa del mondo femminile e Valeria Graci, che racconterà per la prima volta la sua esperienza.

Nel corso della puntata Silvia Toffanin ricorderà il numero di telefono gratuito anti violenza e anti stalking 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

