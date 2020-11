CS_HARRY STYLES: il suo album “FINE LINE” è certificato PLATINO!

Vincitore nella categoria “FAVORITE ALBUM – POP/ROCK”

agli AMERICAN MUSIC AWARDS 2020

HARRY STYLES

IL SUO ALBUM

“FINE LINE”

È CERTIFICATO PLATINO!

“FINE LINE” (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), il secondo album in studio di HARRY STYLES, è certificato PLATINO (FIMI/GfK)!

Con quest’ultimo Harry ieri sera si è anche aggiudicato il premio “FAVORITE ALBUM – POP/ROCK” agli AMERICAN MUSIC AWARDS 2020.

È disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo “GOLDEN”, già certificato ORO (RIAA) con 215 milioni di stream, che ha debuttato al #1 della Billboard 200, e ha conquistato la Top 25 dell’airplay radiofonica in Italia, la Top 20 della classifica globale di Spotify e la Top 50 della classifica Viral Italiana di Spotify.

Il video del brano, che ha già superato 53 MILIONI di visualizzazioni, è stato girato in Italia, sulla splendida Costiera Amalfitana, ed è stato diretto da Ben e Gabe Turner: https://youtu.be/P3cffdsEXXw.

“Fine Line”, recentemente inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album, contiene 12 tracce, tra cui “Lights Up” (mezzo miliardo di stream), che ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, la hit “Adore You”(mezzo miliardo di stream e certificata ORO in Italia) che ha conquistato la Top 3 della classifica Globale di Spotify e la Top 20 dell’airplay radiofonico in Italia, “Falling” (426 milioni di stream) e la super hit “Watermelon Sugar” (1,1 MILIARDI di stream e certificata PLATINO in Italia), primo singolo di Harry Styles ad aggiudicarsi la #1 della classifica Billboard Hot 100!

Classe 1994, Harry Styles è uno degli artisti inglesi più interessanti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di conquistare pubblico e critica grazie al suo straordinario carisma e alla sua sensibilità artistica.

La sua hit “Sign Of The Times” ha conquistato il DOPPIO PLATINO in Italia, ha totalizzato circa 1 MILIARDO di stream a livello mondiale e più di 675 milioni di visualizzazioni totali su YouTube.

Il suo album di debutto solista “Harry Styles” è entrato direttamente al #1 di iTunes in Italia e in altri 83 Paesi (tra cui Regno Unito e Stati Uniti), ed è anche l’album più venduto nella settimana di debutto di un artista maschile inglese negli Stati Uniti. Harry Styles si è recentemente aggiundicato l’ambito Billboard Music Chart Achievement Award 2020.

Questa la tracklist di “FINE LINE”:

1. Golden

2. Watermelon Sugar

3. Adore You

4. Lights Up

5. Cherry

6. Falling

7. To Be So Lonely

8. She

9. Sunflower, Vol. 6

10. Canyon Moon

11. Treat People With Kindness

12. Fine Line

Redazione