CS_”Sacramento” BRIGA – in digital download e sulle piattaforme streaming

Fuorivenerdì 27 Novembre 2020

in digital download e sulle piattaforme streaming(Honiro Label)

“Sacramento”, è il singolo di Briga da oggi in radio e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming per Honiro Label.“Sacramento” è un brano del 2013, uscito su YouTube e all’interno della compilation annuale della Honiro Label intitolata ‘Best Of 2013’, all’epoca in free-download.Pezzo dalla strumentale con influenze chicane che riportano ad un immaginario crudo e, se vogliamo, anche un po’ splatter.

«“Sacramento” deve il suo titolo – dichiara Briga – ad una cartella che denominava così questo beat. Scritto nel 2013, anno di transizione a cavallo fra l’uscita di ‘Alcune Sere’ e la stesura di ‘Never Again’, questo pezzo è un vero e proprio sfoggio di rime, rilasciato all’epoca per placare la fame di rap dei molti fan che attendevano il nuovo album (uscito poi, in seguito alla partecipazione ad Amici, nel 2015). Una perla nascosta della discografia di Briga ».

Biografia Briga

Briga, vero nome Mattia Bellegrandi, classe 1989 è nato a Roma.Frequenta, a Roma, il prestigioso liceo classico Mamiani, trasferendosi nel 2006 in Danimarca per poi fare ritorno in Italia e terminare gli studi.Dopo la maturità, viaggia in giro per il mondo, sviluppando la sua grande passione per la musica.Si avvicina al mondo rap e inizia a scrivere i suoi primi brani.Nel 2008, si sposta a Madrid prendendo contatti con la scena hip hop locale.Nel 2010, pubblica “Anamnesi”, il suo album di debutto autoprodotto. Nel 2011, mette in download gratuito il mixtape “Malinconia della partenza”.Grazie ai successi ottenuti con questo Mix Tape viene notato dall’etichetta indipendente Honiro e firma il suo primo contratto discografico.L’anno seguente, pubblica lo street album intitolato “Alcune sere” e collabora con diversi artisti della scena rap romana, tra cui Gemitaiz e Coez.Nel 2015 partecipa ad ‘Amici’, talent show di Maria De Filippi e il suo singolo “Sei di Mattina” diventa una hit e conquista il disco d’oro.Pubblica l’album “Never Again”, certificato disco di platino e con ‘L’amore è qua’ scala tutte le classifiche. Nel 2016 lancia l’album ‘Talento’ , che vanta due singoli di Platino “Baciami” e “Mentre nasce l’Aurora”. Nell’estate del 2017, pubblica il Singolo “Nel Male e Nel Bere” certificato disco d’oro. A Giugno 2018 esce il nuovo progetto discografico di inediti, dal titolo “Che Cosa Ci Siamo Fatti” e vince il ‘Premio Lunezia’.A dicembre 2019 partecipazione al Festival di Sanremo con Patty Pravo, con il brano “Un pò come la vita” e pubblica la collection “Il Rumore dei Sogni”- 24 brani di cui alcuni live e tre inediti “Sesso”, “Influencer” e “Un pò come la vita”.Ha scritto due libri: “Non odiare me”, pubblicato nel 2016, e “Novocaina. Una storia d’ amore e di autocombustione”, nel 2017.

Nella sua carriera ha collaborato e duettato con tanti artisti della musica italiana come Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Gianluca Grignani, Gigi D’Alessio, Boosta, Emma Marrone e Patty Pravo. Ha preso parte alle riprese del film “Zeta” (2016), diretto da Cosimo Alemà e partecipato nel ruolo di mentore, alla trasmissione televisiva Selfie (2017) su Canale5.Briga ha co- condotto con Ema Stokholma il programma “Stranger Europe”, un viaggio alla scoperta di cose strane in giro per l’Europa in onda su Rai4.Dal 12 Giugno 2020 Briga ha rilasciato in radio e nei digital store alcuni singoli: versioni originali, remix ed alcuni rivisitati e mai usciti sulle piattaforme digitali dei brani: “In Rotta per Perdere Te”, “Calle Maria Ignacia”, “Humans vs Apes”, “Nessuna Pietà” e“Atto di Dolore”.

Attualmente è impegnato in studio per la realizzazione dell’album per il suo decennale.

