CS_”Ballando con le stelle” si congeda dal pubblico riproponendo il finale dello show

L’ultima sfida di Gilles Rocca e Lucrezia Lando contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen

Per dire grazie al pubblico che ha decretato il successo della 15esima edizione di “Ballando con le stelle” condotta da Milly Carlucci, Rai1 manda in onda sabato 28 ottobre alle 14 il rush finale dello show, della durata di 20 minuti, con il duello conclusivo tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando e Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Un modo per rivivere le grandi emozioni del programma del sabato sera di Rai 1 e della pista più famosa d’Italia, che l’anno prossimo si spera tornerà a scaldare i telespettatori con sentimento, stile e passione.

Un successo anche sui social con 3 milioni di interazioni, 1milione300mila voti espressi dal pubblico, e una copertura mediatica eccezionale: tra programmi della rete, giornali online e copertine dei settimanali, la finale di “Ballando con le stelle” è stata un vero e proprio tripudio di gioia e divertimento, brividi e passione.

Redazione