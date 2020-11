CS_Su Canale 5 nuovo appuntamento con “Amici”

Sabato 28 ottobre alle 14.10 su Canale 5, Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento con “Amici”.

Gli allievi continueranno il loro percorso per cercare di assicurarsi un banco nella nuova classe del talent show.

A giudicare le esibizioni i Professori che compongono il corpo docente della scuola: per il ballo, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini; per il canto, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli e Arisa.



Oltre agli speciali del sabato pomeriggio su Canale5, il racconto della scuola continua nella striscia quotidiana, dal lunedì al venerdì alle ore 19.00 su Italia 1.



Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Raffaella Mennoia, Giovanni Filippetto e Michele Perna.

Produttore esecutivo Paola di Gesu. Produce Fascino P.g.t. per Mediaset.

Firma la regia Andrea Vicario.

Il programma e’ in onda attenendosi alle regole da contenimento Covid-19.

Redazione