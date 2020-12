A Chi l’ha visto? il caso di Mario Biondo

Con Federica Sciarelli su Rai3 appelli e segnalazioni di persone in difficoltà

“Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 2 dicembre alle 21.20 su Rai3, ha individuato una nuova prova che fa riaprire il caso della morte di Mario Biondo, il giovane siciliano sposato con una famosa presentatrice della tv spagnola. Bisogna quindi continuare ad indagare, perché cosa sia successo davvero a Mario quella notte ancora non è chiaro. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Redazione