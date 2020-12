CS_”Da Noi…A Ruota Libera” con Francesca Fialdini|Ospiti su Rai1 Irene Grandi, Daniele Scardina, Barbara Alberti

Nella nuova puntata di “Da Noi…A Ruota Libera” di Francesca Fialdini, in diretta domenica 6 dicembre alle 17.20 su Rai1, sarà ospite Irene Grandi nel giorno del suo compleanno. La cantautrice festeggerà in studio insieme a fantastici amici del mondo dello spettacolo che interverranno per farle gli auguri.

Il pugile Daniele Scardina, inoltre, si racconterà e si mostrerà in una veste inedita, mentre la giornalista e scrittrice Barbara Alberti con la sua dissacrante ironia commenterà insieme a Francesca Fialdini i principali fatti d’attualità.

Al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, di donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

“Da Noi…A Ruota Libera” è un programma di Max Novaresi, Igor Artibani, Francesca Fialdini, Ernesto Marra e Massimo Piesco realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabrizio Cofrancesco, produttore esecutivo Monica Gallella.

Condividi su: Twitter

Facebook

Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati