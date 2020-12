CS_Su Rai3 secondo appuntamento con “Qui e adesso” con Massimo Ranieri|Tra gli ospiti della puntata Francesco De Gregori, Arisa e Claudia Gerini

Secondo appuntamento, giovedì 10 dicembre alle 21.20 su Rai3, con Massimo Ranieri che torna al teatro Sistina con “Qui e adesso” e condivide questo momento con artisti e personaggi con i quali c’è un importante legame, che in questa nuova puntata sono Francesco De Gregori, Arisa, Claudia Gerini, Salvador Sobral, Arturo Brachetti, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma. Anche stavolta, per stare insieme a loro, non ci sarà soltanto il palcoscenico, ma anche il camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico. Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune. Poi naturalmente il grande talento di Ranieri, attore e cantante con i suoi cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al magico risultato finale. In scena anche l’orchestra che segue Ranieri da sempre nei suoi spettacoli, un corpo di ballo di giovani che accompagnerà e si esibirà accanto agli artisti e, come cast fisso del programma, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.

Redazione