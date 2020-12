GIANNA NANNINI

Da domani in radio il nuovo singolo

“L’ARIA STA FINENDO”

estratto dall’ultimo album di inediti

“LA DIFFERENZA”

Da domani, venerdì 11 dicembre, sarà in radio “L’aria sta finendo”, il nuovo singolo di GIANNA NANNINI estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza” (Charing Cross Records Limited / Sony Music).

Un brano dal sound rock internazionale, con un inciso diretto, che parla della necessità di cambiare le nostre abitudini di vita prima che ‘l’aria finisca’. Il singolo è accompagnato da un videoclip inedito che sarà online sulle pagine ufficiali dell’artista dalla prossima settimana.

“La differenza” (https://smi.lnk.to/ladifferenza)è il diciannovesimo album in studio di Gianna Nannini, dieci tracce «che bruciano di un fuoco puro e antico ma suonate in epoca digitale», come l’artista stessa le ha definite.

Redazione