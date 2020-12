CS_Dopo il viaggio musicale iniziato con “X FACTOR MIXTAPE 2020”, fuori venerdì 11 dicembre gli EP dei 4 finalisti di X FACTOR 2020: BLIND, CASADILEGO, LITTLE PIECES OF MARMELADE e N.A.I.P.

Dopo il viaggio musicale iniziato con

“X FACTOR MIXTAPE 2020”

FUORI VENERDÌ 11 DICEMBRE

GLI EP DEI 4 FINALISTI DI X FACTOR 2020

Blind – “CUORE NERO”

Casadilego – “CASADILEGO”

Little Pieces Of Marmelade – “L.P.O.M.”

N.A.I.P. – “NESSUN ALBUM IN PARTICOLARE”

Dopo i brani originali contenuti in “X FACTOR MIXTAPE 2020” di cui ci siamo innamorati durante questa edizione, venerdì 11 dicembre usciranno per Sony Music Italy gli EP dei 4 concorrenti finalisti di X FACTOR 2020: BLIND, CASADILEGO, LITTLE PIECES OF MARMELADE e N.A.I.P.

Queste le uscite discografiche che ci daranno un ulteriore assaggio del percorso musicale che i 4 finalisti hanno intrapreso e che li accompagnerà nell’affermazione della loro carriera artistica:

Blind con “CUORE NERO” – È arrivato dalle strade della periferia per conquistare gli italiani e riscattarsi attraverso la sua musica.

Casadilego con l’omonimo “CASADILEGO” – Con la sua voce incredibile senza tempo e la sua eleganza ha la capacità di essere trasversale e rapire chiunque.

Little Pieces Of Marmelade con “L.P.O.M.” – Sono solo in due ma hanno l’attitudine di una band di quattro elementi, strizzano l’occhio al punk rock e avvolgono con sonorità che ci fanno già sognare i loro concerti.

N.A.I.P. con “NESSUN ALBUM IN PARTICOLARE” – Avanguardia pura, non necessita di nessun altro commento in particolare.

I 4 EP, già disponibili in pre-save, seguiranno la finale di X Factor, in onda domani alle 21.15 su Sky Uno e TV8, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV, che decreterà il vincitore assoluto di questa entusiasmante edizione.

E per ripercorrere alcune delle tappe fondamentali del programma, sarà sempre disponibile, al linkhttps://smi.lnk.to/xfm2020, “X FACTOR MIXTAPE 2020”. Grande successo musicale per i brani originali contenuti nel Mixtape e le cover che i concorrenti hanno eseguito nelle puntate live, che contano a oggi oltre 50 milioni di stream totali.

