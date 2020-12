CS_Telethon “Nessuno si salva da solo” su Rai1 |Viaggio nella scienza e nella ricerca con Cristiana Capotondi

La 31^ Maratona Telethon sulle reti Rai che si apre sabato 12 dicembre, in attesa della grande “Festa di Natale – Una serata per Telethon” in prima serata su Rai1, appassiona il pubblico del day time con un reportage dedicato alla scienza, in onda sempre sabato su Rai1, alle 12.25.

Attraverso lo sguardo e la curiosità di un’inedita Cristiana Capotondi, da anni Ambasciatrice di missione di Fondazione Telethon, si ripercorre l’anno della pandemia per la Fondazione e i suoi protagonisti. Girato a settembre, in un momento di apparente tregua del virus, Cristiana ha potuto incontrare i protagonisti del mondo Telethon. In primis, persone con malattie genetiche rare, poi direttori scientifici, ricercatori, medici di fama internazionale, muovendosi tra Milano, sua città adottiva e sede del SR-Tiget (Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica), e Pozzuoli, sede dell’altro Istituto di eccellenza Telethon, il Tigem (Istituto Telethon di Genetica e Medicina).

Cristiana – dismessi i panni dell’attrice di successo e della dirigente sportiva e indossati quelli della persona che, come molte, cerca risposte – ha condiviso tutti i dubbi e le paure che questo anno ci ha imposto. Ha così raccolto testimonianze, approfondito evidenze scientifiche e soprattutto storie di persone, storie emozionanti, sofferte, vere.

Questo viaggio nella ricerca parte da un assunto fondamentale: nessuno si salva da solo. Non ci si salva se non si condividono conoscenze. Non può esistere una società equa se non si investe in ricerca scientifica. E mai come quest’anno ci si è resi conto – tutti – che non può essere che così.

