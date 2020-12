CS_Martedì 15 dicembre in prima serata e in prima tv su Canale 5 arriva il film “Aquaman” di James Wan e con Jason Momoa

Ispirato all’Aquaman dei fumetti – quello ideato dalla DC Comics, per intenderci – sul grande schermo Arthur protagonista “mezzosangue” della pellicola prende le sembianze di Jason Momoa. Metà atlantideo e metà uomo, Aquaman ha dei super poteri: sa gestire le acquee dei mari e degli oceani, sa nuotare a una velocità sovrannaturale per un essere umano e sa comunicare con coloro che abitano il mondo marino. Ancora bambino, impara in segreto da Vulko a utilizzare le doti di cui è naturale detentore ma una volta adulta preferisce fuori dalla città sommersa. Ciò non gli impedisce di tanto in tanto di sentirsi e essere davvero un supereroe.

Uscito nelle sale cinematografiche americane il 21 dicembre 2018 e in quelle italiane il 1° gennaio 2019. Inizialmente, negli Usa è stata vietata la visione della pellicola ai minori di 13 anni per la presenza di scene violenti e con un linguaggio non adatto agli inizi dell’adolescenza.

Aquaman è stato girato in Australia (nel Queensland). Per le riprese sono stati creati oltre 50 set.

Redazione