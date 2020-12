CS_AViVA Is Ending The Year With Her Last Single For 2020 “Cursed” (AViVA chiude l’anno con il suo ultimo singolo per il 2020 “Cursed”)

Dopo l’anno che è stato il 2020, AViVA chiude l’anno con un singolo attesissimo

“MALEDETTO” . Dopo la prima anteprima della canzone durante il suo tour negli Stati Uniti di marzo, AViVA ha aspettato il momento giusto per pubblicare il singolo e ha sentito che la fine di quest’anno è la scelta giusta.



Ecco cosa ha detto AViVA di “CURSED” : “Questo è stato un anno pazzo per tutti. Alcune persone potrebbero aver persino pensato che sia stato un anno maledetto, ma questa canzone non parla di questo. “CURSED” parla della sensazione di essere intrappolati da qualcosa, qualcuno, un ricordo e poi scappare ma non sentirsi mai veramente liberi. È quel sussurro che ti trova nel buio della notte, che aleggia su di te quando preferisci lasciarti andare e dimenticare. ‘CURSED’ è sia l’appello che il potere perché una volta che ti rendi conto che ti sta sopra, hai trovato la prima crepa nella sua facciata e puoi iniziare a riprendere la tua vita nelle tue mani ”.



Nonostante la pandemia globale, AViVA ha avuto un anno impegnativo, con il suo tour di debutto negli Stati Uniti, l’uscita del suo primo album “Volume I” e il lancio della sua etichetta di moda WYTCH .

Non è tipo da tenere a pugni e il suo ultimo singolo “CURSED” non fa eccezione.